Manisa Yunusemre OSB\'deki fabrika yangını 132 personelle kısmen kontrol altına alındı

(MANİSA)- Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Manisa Valiliği, 132 personelle müdahale edilen yangının kısmen kontrol altına alındığını bildirdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yapılan sayımda içeride işçi bulunmadığının belirlendiğini, ancak tehlikenin devam ettiğini söyledi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada saat 20.28 sıralarında yangın çıktı.

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Valilik Kriz Merkezi koordinasyonunda yangına 32 itfaiye ve orman söndürme ekibi, 11 emniyet ekibi, 6 teknik ekip ve 3 sağlık ekibi olmak üzere 132 personelle müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yangın kısmen kontrol altına alınmış olup, alanda soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

DUTLULU: "ÇOK ŞÜKÜR İÇERİDE İŞÇİ YOK"

Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, şu açıklamayı yaptı:

"Biz de yakındaydık. Hemen olay yerine geldik. Çok şükür içeride işçi yok. Az önce sayım yapıldı ama gene de tehlike devam ediyor. Hem itfaiye elemanlarımız hem diğer tüm birlikler çalışıyor."