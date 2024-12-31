Mansur Yavaş, 2025 İçin Birlikte Çalışma Vurgusu Yaptı

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Birlikte başardıklarımızın gururuyla, daha güzel bir Ankara için 2025'te de el ele çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, resmi X hesabından "Birlikte başardıklarımızın gururuyla, daha güzel bir Ankara için 2025'te de el ele çalışmaya devam edeceğiz" notuyla 2024 yılında yapılan projerin yer aldığı bir video paylaştı. Yavaş'ın "5 Yılın Projeleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmayla başlayan videoda Başkent Kart, BAKAP Projesi, Dijital Hayvanat Bahçesi, Yaşam Merkezleri gibi projelerin görüntüleri yer aldı. Yavaş'ın videodaki ifadeleri ise şöyle:

"6 milyon hemşehrime sesleniyorum; biz az konuştuk, çok çalıştık. Kentimizi hep birlikte yönetmeye hazır mıyız? Bir belediye başkanı bir kentin annesidir, babasıdır, kardeşidir. Kentte yaşayan herkesin her türlü derdine derman olmak zorundadır. En büyük projemiz başkentte yarattığımız bereket sağlık ve huzur ortamı oldu. 6 milyon tek yürek olduk. Sadece ekmeğimizi değil bir şehrin ümitlerini paylaştık."