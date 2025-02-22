Mansur Yavaş, CHP Ön Seçim Süreci Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mansur Yavaş, CHP Ön Seçim Süreci Hakkında Açıklama Yaptı

Geniş Video İzle

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçimde aday olmamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yavaş, toplumun talebine göre değerlendirme yapacaklarını belirtti.

22.02.2025 13:45  Güncelleme: 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçimde aday olmamasına ilişkin olarak, "Biz en son birlikte yaptığımız toplantıda bütün alternatifleri masaya yatırdık. Sayın Genel Başkanımıza ve Ekrem Bey'e şunu söylemiştim; bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Toplum, günü geldiğinde ne karar verirse, talep olursa bunu değerlendireceğiz. Ancak bunu söylerken de asla partide bir bölünmüşlük, fikir ayrılığı var gibi görüntülerin içerisinde beni asla bulamayacaksınız" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Tayfun Tanju Kara Spor Merkezi'nin açılışına katıldı. Yavaş'a açılışta CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve birçok ilçe belediye başkanları eşlik etti. Açılışın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Ülke gündemini geriye atacağını düşünerek karşı çıkmıştık"

Bir gazetecinin Yavaş'ın ön seçime katılmayacağına ilişkin açıklamasını hatırlatarak, "Hala aynı noktada, aynı düşüncede misiniz?" sorusu üzerine Yavaş, şu yanıtı verdi:

"Dün ön seçime katılma süreci bitti. Tabii ki de aynı düşüncedeyim. Biz şunu iddia etmiştik; ön seçime karşı değiliz, partinin en üst karar organlarından bir tanesidir. Buradaki sorun partinin enerjisini içeriye harcamaması ve gündemin şu an sadece ülke gündemi olması gerektiği ve bunun da ülke gündemini geriye atacağını düşünerek karşı çıkmıştık. Hayırlı uğurlu olsun."

"Fikir ayrılığı var gibi görüntülerin içerisinde beni asla bulamayacaksınız"

İmza toplayarak adaylığını ilan edip etmeyeceği ve yol haritasının nasıl olacağı sorulan Yavaş, şöyle konuştu:

"Bunları konuşmak için çok erken. Çünkü biz en son birlikte yaptığımız toplantıda bütün alternatifleri masaya yatırdık. Bu alternatifler tabii ki hep gündemde olacaktır ama şu anda ben erken seçimin tarihi yok, bir şeyi yok. Bunları konuşmak için çok erken. Sayın Genel Başkanımıza ve Ekrem beye orada da şunu söylemiştim; bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Toplum, günü geldiğinde ne karar verirse, talep olursa bunu değerlendireceğiz. Ancak bunu söylerken de asla partide bir bölünmüşlük, fikir ayrılığı var gibi görüntülerin içerisinde beni asla bulamayacaksınız. Bunlar günü geldiğinde değerlendirilecek şeylerdir."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş, CHP Ön Seçim Süreci Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:24 Mansur Yavaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu
13:40 Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı
12:33 İmamoğlu’na sahte diploma soruşturması İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması
12:32 Maydonoz Döner operasyonunun detayları MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB
11:16 Gazze’de son takas İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü Gazze'de son takas! İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü
18:23 Ege Denizi’nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu Ege Denizi'nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:11 HÜDA PAR’dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği’ne cevap HÜDA PAR'dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği'ne cevap
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
17:17 Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi?
17:03 Bitcoin neden yükseliyor Bitcoin neden yükseliyor?
16:36 İstanbul’da kar şiddetlendi Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu İstanbul'da kar şiddetlendi! Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu
16:34 Vatandaşın kar çilesi Patron ’işe gel’ deyince böyle isyan etti Vatandaşın kar çilesi! Patron 'işe gel' deyince böyle isyan etti
16:26 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a bomba gönderme Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a bomba gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 15:50:44. #1.11#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş, CHP Ön Seçim Süreci Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.