Mansur Yavaş: "Dikimevi – Natoyolu Metro Hattı İçin İhale Süreci Tamamlandı"

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Dikimevi – Natoyolu Metro Hattı için ihale süreci tamamlandı. Ayrıca önceki dönemlerden devraldığımız ve belediyemizin omuzlarına yüklenen metro kesintilerine ilişkin 6 milyar liralık borcun tamamı ödenmiştir. Ödemesi biten bu borç, toplamda 44,74 kilometrelik bir metro hattına denk gelmektedir" ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından, Dikimevi – Natoyolu Metro Hattı için ihale sürecinin tamamlandığını belirten bir açıklama yaptı. Yavaş, şunları kaydetti:

"Ankara'mıza hayırlı olsun. Dikimevi – Natoyolu Metro Hattı için ihale süreci tamamlandı. Sözleşme imzası sonrası çok yakın zamanda sahada çalışmalara başlıyoruz. Ulaşım projelerinde başka onaylar da alındı. M2 Koru – Yaşamkent – Bağlıca uzatma hattı (9,36 km), M4 Şehitler – Forum uzatma hattı (7,69 km) projeleri Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylandı. M5 Kızılay – Dikmen uzatma hattı (15,5km) projesinde tüm resmi revizyonlar tamamlandı son onay aşamasında. Ayrıca önceki dönemlerden devraldığımız ve belediyemizin omuzlarına yüklenen metro kesintilerine ilişkin 6 milyar liralık borcun tamamı ödenmiştir. Ödemesi biten bu borç, toplamda 44,74 kilometrelik bir metro hattına denk gelmektedir."