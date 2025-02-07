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Mansur Yavaş: Ekonomi Önceliğimiz

Mansur Yavaş: Ekonomi Önceliğimiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, ekonominin öncelikleri olduğunu vurguladı. Yavaş, yoksullara sahip çıkmanın iktidarı değiştirmek için gerekli olduğunu belirtti ve sosyal destek programlarının önemini dile getirdi.

07.02.2025 17:10  Güncelleme: 17:13
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ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına ilişkin, "Beş yıl boyunca aday kim olacak diye tartıştılar. Şimdi de ben bilerek tartıştırdıklarını düşünüyorum. Bilerek bu gündemleri yarattıklarını düşünüyorum. Önceliğimiz ekonomidir" dedi.

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Asgari Ücretlilere Destek Programı'nda konuştu. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ile CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve ilçe belediye başkanları da katıldı. Yavaş, bugüne kadar yapılan toplam sosyal destek miktarının 341 milyon 496 bin dolar tutarında olduğunu ve bu tutarın 12 milyar 293 milyon 861 bin liraya denk geldiğini söyledi. Yavaş, bu yıl da gelen başvuru sayısına göre bütçelerini göz önüne alıp azami desteği yapacaklarını ifade etti.

'İKTİDARI DEĞİŞTİRMEK İÇİN YOKSULA SAHİP ÇIKILMALI'

Yavaş, televizyonda yayımlanan tartışma programlarında gündemdeki konuların konuşulmadığını belirterek, "Ya tutuklananlar, haklarında dava açılanlar ya da 'aday kim olacak' tartışmaları var. 5 yıl boyunca 'aday kim olacak' diye tartıştılar. Şimdi de ben bilerek tartıştırdıklarını düşünüyorum. Bilerek bu gündemleri yarattıklarını düşünüyorum ki bu konular konuşulmasın diye. Ama ben iddia ediyorum; önceliğimiz budur, ekonomidir. ve eğer iktidarı değiştirmek istiyorsanız ilk yapılacak şey; bu yoksul insanlara, darda kalan insanlara hem belediyeler hem muhalefet partisi olarak sahip çıkmaktır. Bugünkü iktidar emekliyi, asgari ücretliyi, açlık sınırın altına mahkum etmiştir. Ülkenin kaynaklarını emeklilere değil, asgari ücretlilere, çalışanlara değil bir kısım sermayederlerle paylaşmayı tercih etmiştir. Cumhuriyet Halk Partili bütün belediyeleri sosyal belediyecilik adına bu çalışmalara ortak olmaya, kendi belediyelerinde bu insanlara destek olmaya çağırıyorum. Çünkü bugün yanlarında biz yoksak yarın yanlarında olmamızın da hiçbir önemi kalmayacak. Dolayısıyla bizim gündemimiz belli. Bu gündemin dışında hiçbir şey tartışılmasına izin vermememiz gerekiyor. Bu nedenle açlık ve geçinemediğini söyleyen milyonlar ve onların sesine ses olmak için elimizden ne geliyorsa onlar için kullanmak gerekiyor" diye konuştu.

Yavaş, CHP'deki adaylık süreciyle ilgili soruya ise "Sonuna kadar emeklilerimiz ve asgari ücretlilerin yanında olacağız" diyerek cevap vermedi.

Haber: Gizem ÇORLU/ANKARA,

Kaynak: DHA

Mansur Yavaş, Politika, Ekonomi, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: Ekonomi Önceliğimiz - Son Dakika

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