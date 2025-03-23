Mansur Yavaş: Erken Seçim Zamanı Gelmiştir

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "20 milyon insan bugün gidip zorunlu olmadığı bir sandıkta oy kullanıyorsa erken seçimin zamanı çoktan gelmiştir. Bir an evvel erken seçim yapılıp halktan hangi iktidar gelecekse, ki yeni bir iktidar geleceği meydanda, güven oyunu bu şekilde alacaktır" dedi.

Yavaş, ABB Konferans Salonu'ndaki iftar prgramında gençlerle bir araya geldi.

İftar programının ardından ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ön seçimine ilişkin şunları söyledi:

"Eğer bu olaylar olmasaydı belki bu kadar katılım olmayacaktı. Demek ki hukuksuzluk yaptığınız zaman tepki çok büyük oluyor, Ankara da İstanbul da buna örnekti. Erken bir seçimde de inşallah Türkiye'de örnek olacak. Çünkü rakibinin ayağına çelme takmak, onu yok saymak, bir şekilde engellemek demokrasiye uygun şeyler değil. Demokrasinin kendi kuralları var, rayında gitmesi lazım, herkesin ona uygun davranması lazım."

Ön seçimde yaklaşık 20 milyon oy kullanılmasının beklendiğini ifade eden Yavaş, şöyle devam etti:

"20 milyon insan bugün gidip zorunlu olmadığı bir sandıkta oy kullanıyorsa erken seçimin zamanı çoktan gelmiştir. Bir an evvel erken seçim yapılıp halktan hangi iktidar gelecekse, ki yeni bir iktidar geleceği meydanda, güven oyunu bu şekilde alacaktır. Çünkü bu gördüğünüz gençlerin hiçbiri, doğduğundan beri başka hiçbir iktidar görmedi. Dolayısıyla bir başkasının neyi yapıp, neyi yapamayacağını bilmiyorlar. Dolayısıyla yeni bir iktidar getireceksiniz çocuklar, beğenmezseniz onu da değiştireceksiniz. Demokrasi zaten böyle değil mi?"

"Gençlerin taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz"

Gençler için çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Yavaş, "Gençlik Meclisimiz burası, ilk defa katılan 400 kadar da öğrenci var. 6 yıldır Gençlik Meclisimizde onların taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. 'Üniversite Ankara'da okunur' mottomuz var. Dolayısıyla burada okurken hem iyi eğitim almalarını hem iyi şartlarda yaşamalarını ve güzel anılar biriktirmelerini istiyoruz" diye konuştu.