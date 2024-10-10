Mansur Yavaş: Okul Temizliklerine Devam Ediyoruz

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HABER: İLEYDA ÖZMEN/ KAMERA: ÜNAL AYDIN

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, okulların temizlenmesine ilişkin "Hala hijyen desteği isteyen okullar var. Biz hala aynen devam ediyoruz. Bir kısmı geri çekti ama hala talep eden de var. Talep edenlerin okullarının hepsini temizliyoruz. Temizlemeye devam ediyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, çocuk merkezleri açılışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yavaş, aile yaşam merkezlerinde, çocuk etkinlik merkezlerinde ve çocuk kulüplerinde "İnternet ve Çocuk Güvenliği" seminerinin detaylarının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Ailelerin güvenli internet öğrenmeleri, evlerindeki bilgisayarları hem güvenli hale getirmeleri ayrıca artık küçük çocukları olduğu için haktır ebeveyn için diye düşünüyorum. En azından çocukların hangi sitelere girip çıktığı, bunların içerisine hangileri çocuklar için tehlike arz ediyor bunu ben dahi bilmiyorum. Onun için bu konularda eğitim verilecek. Yani ebeveynler bir yerde çocuğunu takip edecek. ve ilgili yerlere mutlaka bildirmesi lazım ama her şeyden evvel çocuğun buna girmemesi için internette kilit var. Evindeki bilgisayarı güvenli bir hale getirmesini öğretmek bile bence önemli bir şey. Oralardan başlıyoruz. Kurs aldıracağız. Bunun başka çaresi yok. Yasaklamayla bunu engelleyemiyorsunuz. Onun için hem çocukları eğitmek hem aileleri eğitmek hem de mümkün olduğu kadar özellikle küçüklerin istemli istemsiz o sitelere girmesini engellemek gerekiyor. Kötü niyetli insan çok."

"Okulları temizlemeye devame diyoruz"

Yavaş, okulların temizliğine ilişkin sorusu üzerine "Geçen hafta da temizledik. Hala hijyen desteği isteyen okullar var. Biz hala aynen devam ediyoruz. Bir kısmı geri çekti ama hala talep eden de var. Talep edenlerin okullarının hepsini temizliyoruz. Temizlemeye devam ediyoruz" dedi.