Mansur Yavaş: Okul Temizliklerine Devam Ediyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mansur Yavaş: Okul Temizliklerine Devam Ediyoruz

Geniş Video İzle

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, okulların temizlenmesine ilişkin hala hijyen desteği talep eden okulların bulunduğunu belirterek, temizlik çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

10.10.2024 12:48  Güncelleme: 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: İLEYDA ÖZMEN/ KAMERA: ÜNAL AYDIN

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, okulların temizlenmesine ilişkin "Hala hijyen desteği isteyen okullar var. Biz hala aynen devam ediyoruz. Bir kısmı geri çekti ama hala talep eden de var. Talep edenlerin okullarının hepsini temizliyoruz. Temizlemeye devam ediyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, çocuk merkezleri açılışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yavaş, aile yaşam merkezlerinde, çocuk etkinlik merkezlerinde ve çocuk kulüplerinde "İnternet ve Çocuk Güvenliği" seminerinin detaylarının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Ailelerin güvenli internet öğrenmeleri, evlerindeki bilgisayarları hem güvenli hale getirmeleri ayrıca artık küçük çocukları olduğu için haktır ebeveyn için diye düşünüyorum. En azından çocukların hangi sitelere girip çıktığı, bunların içerisine hangileri çocuklar için tehlike arz ediyor bunu ben dahi bilmiyorum. Onun için bu konularda eğitim verilecek. Yani ebeveynler bir yerde çocuğunu takip edecek. ve ilgili yerlere mutlaka bildirmesi lazım ama her şeyden evvel çocuğun buna girmemesi için internette kilit var. Evindeki bilgisayarı güvenli bir hale getirmesini öğretmek bile bence önemli bir şey. Oralardan başlıyoruz. Kurs aldıracağız. Bunun başka çaresi yok. Yasaklamayla bunu engelleyemiyorsunuz. Onun için hem çocukları eğitmek hem aileleri eğitmek hem de mümkün olduğu kadar özellikle küçüklerin istemli istemsiz o sitelere girmesini engellemek gerekiyor. Kötü niyetli insan çok."

"Okulları temizlemeye devame diyoruz"

Yavaş, okulların temizliğine ilişkin sorusu üzerine "Geçen hafta da temizledik. Hala hijyen desteği isteyen okullar var. Biz hala aynen devam ediyoruz. Bir kısmı geri çekti ama hala talep eden de var. Talep edenlerin okullarının hepsini temizliyoruz. Temizlemeye devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Mansur Yavaş, Politika, Eğitim, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: Okul Temizliklerine Devam Ediyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:32 Köfteci Yusuf’tan “domuz eti“ açıklaması Bakanlığı suçladılar Köfteci Yusuf'tan "domuz eti" açıklaması! Bakanlığı suçladılar
12:43 26 ilde seçim anketi yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar 26 ilde seçim anketi yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar
12:17 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbesi geri alındı Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı
11:20 Fernando Muslera, Uruguay’da kulüp satın aldı Fernando Muslera, Uruguay'da kulüp satın aldı
10:58 Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor İşin aslı ortaya çıktı Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı
19:15 Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı iddiasına yanıt Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı iddiasına yanıt
18:55 Hizbullah, İsrail’in stratejik kenti Hayfa’yı bu kez 40 füzeyle vurdu Hizbullah, İsrail'in stratejik kenti Hayfa'yı bu kez 40 füzeyle vurdu
18:51 Süheyl Batum’un sözleri Dursun Özbek’i çıldırttı Süheyl Batum'un sözleri Dursun Özbek'i çıldırttı
18:25 Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan
18:10 Acun Ilıcalı ve Gökhan Dinç arasındaki “Abi“ tartışması gündem oldu Acun Ilıcalı ve Gökhan Dinç arasındaki "Abi" tartışması gündem oldu
18:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan “İnsanlarımızın hayatını güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız“ Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnsanlarımızın hayatını güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız"
17:58 Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusuna cinsel saldırıda bulunan adama 52,5 yıl hapis Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusuna cinsel saldırıda bulunan adama 52,5 yıl hapis
17:45 Erkan Baş’tan Özgür Özel’in “Senin partinin oyu yüzde 1.5“ sözlerine ilk tepki Erkan Baş'tan Özgür Özel'in "Senin partinin oyu yüzde 1.5" sözlerine ilk tepki
17:36 Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 13:56:32. #1.13#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş: Okul Temizliklerine Devam Ediyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.