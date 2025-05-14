Mansur Yavaş\'tan 14 Mayıs Eczacılık Günü Mesajı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 14 Mayıs Eczacılık Günü'ne ilişkin olarak, "Hayatın her anında vatandaşlarımızın sağlığı için özveriyle çalışan tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı. Yavaş, şunları kaydetti:

"Hayatın her anında vatandaşlarımızın sağlığı için özveriyle çalışan tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü kutlu olsun. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, eczacılarımızla birlikte yürüttüğümüz ortak çalışmalar sayesinde; sosyal destek alan emekli ve asgari ücretli hemşehrilerimizin ilaç alırken veresiye defterine yazdırmak zorunda kalmadığı bir sistemi hayata geçirdik. Bu anlayışla, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın başvuruları halinde her ay düzenli olarak ilaç katılım paylarını karşılamaya devam ediyoruz. Sağlığa emek veren tüm eczacılarımızın emeği kutsaldır. Gününüz kutlu olsun."