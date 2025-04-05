Mansur Yavaş'tan Ankaralılara Sağanak Yağış Uyarısı

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralılara 'sağanak yağış' uyarısı yaparak "Meteorolojiye göre bugün saat 19.00'a kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Su baskını, dolu, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olun. Büyükşehir ekiplerimiz teyakkuzda" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralıları sağanak yağışa karşı uyardı. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Meteorolojiye göre bugün saat 19.00'a kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Su baskını, dolu, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olun. Büyükşehir ekiplerimiz teyakkuzda."