Mansur Yavaş\'tan Kurban Bayramı Mesajı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yayımladığı mesajda, "Bayramı bayram yapan; birlikte atılan adımlar, paylaşılan lokmalar, bir tebessümde buluşan gönüllerdir. Bu güzel topraklarda dayanışma eksik olmasın, sofralar bereketle, yürekler huzurla dolsun. Kurban Bayramımız mübarek olsun" dedi.

Mansur Yavaş, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından, videolu mesaj yayımladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı sosyal yardımlarla ilgili ve Ankara'nın sembol yerlerinin yer aldığı video paylaşan Yavaş, "Bayramı bayram yapan; birlikte atılan adımlar, paylaşılan lokmalar, bir tebessümde buluşan gönüllerdir. Bu güzel topraklarda dayanışma eksik olmasın, sofralar bereketle, yürekler huzurla dolsun. Kurban Bayramımız mübarek olsun" notunu paylaştı.