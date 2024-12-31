Mansur Yavaş'tan Yeni Yıl Mesajı: 'Birlikte Daha Güzel Yarınlar'

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "2025 yılına, çocuklarımızın geleceği için daha büyük adımlar atacağımız, gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştüreceğimiz, tüm Ankaralıların güven ve mutlulukla yaşayacağı bir Ankara hedefiyle giriyoruz. Yeni yılın Ankara'mıza, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Yavaş, mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili Ankaralı hemşehrilerim, yeni bir yıla, 2025'e adım atarken hep birlikte umut ve heyecan doluyuz. Geride bıraktığımız 2024 yılı, zorluklara karşı birlik ve dayanışma içinde, sevgiyle büyüttüğümüz bir Ankara hikayesine tanıklık etti. Her yaştan, her kesimden hemşehrimizin yanında olmaya, omuz omuza güzel işler başarmaya gayret ettik. Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme, gençlerimizin gözlerindeki umut, kadınlarımızın cesareti ve yaş almış büyüklerimizin duaları, bizlere her adımda ilham verdi. Eğitimden sosyal desteklere kadar, sizlerin hayatına dokunan her çalışmayı sevgiyle hayata geçirdik. Bu şehri hep birlikte daha huzurlu, daha mutlu ve daha yaşanabilir bir yuva haline getirme yolunda bir an olsun durmadık.

2025 yılına, çocuklarımızın geleceği için daha büyük adımlar atacağımız, gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştüreceğimiz, tüm Ankaralıların güven ve mutlulukla yaşayacağı bir Ankara hedefiyle giriyoruz. Bu hedefe ulaşmanın yolu, yine dayanışmadan, paylaşmaktan ve hep birlikte hareket etmekten geçiyor. Yeni yılın Ankara'mıza, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim. Sizlere, değerli hemşehrilerime, sevgiyle kucak dolusu selamlarımı sunuyorum. Ankara'nın gücü sizsiniz, birlikte daha güzel yarınlar bizimle olacak."