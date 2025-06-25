Balıkesir'in Manyas ilçesinde ıhlamur hasadı başladı.
Manyas Orman İşletme sahası içerisinde bulunan Yayla, İrşadiye, Boğazpınar, Eskimanyas ve Peynirkuyu mahallelerinde toplam 10 ton ıhlamur rekoltesi bekleniyor.
Vatandaşların ıhlamur toplayabilmek için o mahallede ikamet etmeleri ve Orman İşletme Şefliğinden izin belgesi almaları gerektiği, aksi halde ceza uygulandığı açıklandı.
Son Dakika › Güncel › Manyas'ta Ihlamur Hasadı Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?