Manyas\'ta Yangın Kontrol Altında

Balıkesir'in Manyas ilçesinde arazide çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Çakırca Mahallesi'ndeki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına, 1 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz???????, 1 iş makinesi ve 68 personelin yanı sıra belediyeye ait araçlarla müdahalede bulunuldu.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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