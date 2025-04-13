Marble İzmir 2023: Mermerle Sanatın Buluştuğu Fuar - Son Dakika
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Marble İzmir 2023: Mermerle Sanatın Buluştuğu Fuar

İzmir'de düzenlenen Marble İzmir Fuarı, mermer heykellerden sanatsal objelere kadar birçok özgün çalışmayı ziyaretçilere sundu. Katılımcı firmalar, dikkat çekici stantlarla ticari anlaşmalar yaparak gelecek yıl için daha da ilgi çekici projelere hazırlık yapacaklarını belirttiler.

13.04.2025 11:39  Güncelleme: 12:56
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(İZMİR) - Marble İzmir, Batman ve Joker gibi karakterlerin heykellerinden Mısır sfenkslerine, ünlü Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunun mermer üzerine işlendiği stanttan mermer desenli araba kaplamalarına kadar sanatın mermerle buluştuğu çalışmaları ziyaretçilere sundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ tarafından bu yıl 30. kez 9-12 Nisan tarihlerinde düzenlenen Marble İzmir-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, sektöre ticari anlamda katkı sağlarken görsel olarak da hafızalarda iz bıraktı. Sanatsal dokunuşlarla bezenmiş ve ilgi çeken stantların ticaret hacmini de artırdığını söyleyen katılımcı firmaların yetkilileri, gelecek yıl stant görsellerini daha da farklılaştıracaklarını ifade etti.

"Heykeller ilgi çekti"

Fuara 29 yıldır katılan Denizli firması Kömürcüoğlu Mermer'in, insanı Mısır'da hissettiren, mermerden yapılmış sfenks ve deve heykeli bulunan standı dikkatleri üzerine çekti. Kömürcüoğlu Mermer'in Pazarlama Yöneticisi Çetin Apa, bu sanatsal standın ilgi gördüğünü ve hiç beklemedikleri anlaşmalara imza attıklarını anlattı. Apa, "Kömürcüoğlu Mermer 45 yıllık geçmişiyle sektörünün en eski firmalarından bir tanesi. Biz bu ülkenin değerleriyle elde ettiğimiz kaynakların bir kısmını yine bu ülkenin değerleri için kullanma taraftarıyız. Bunu gerçekleştirmenin de en uygun ve hızlı yolu heykel idi. Dolayısıyla heykeltıraşları ve heykel sanatını destekliyoruz. Standımız çok ilgi gördü. Bir taraftan garip bir şekilde hiç planlamadığımız heykel talepleri gelmeye başladı. Bizim amacımız heykelden para kazanmaktan ziyade, değişik firmalara, değişik müşterilere ulaşabilmek aslında. Doğal taş da 10 bin yıldan beri heykellerin ham maddesi. O nedenle çok iyi bir sonuç verdiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Caretta caretta yabancıların göz bebeği

Marble İzmir'e Kahramanmaraş Afşin'den katılan ve dünyada sadece Afşin'den çıkan mavi ve sarı renklerin birbirine karıştığı çok özel bir mermeri tanıtan FMK Marble, tescilli markası "caretta caretta" mermeriyle ilgi gördü. Caretta caretta figürlü mermerleri, deniz kaplumbağası şeklinde banyo küveti ve Osman Hamdi Bey'in ünlü Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunun mermer kabartmasının bulunduğu stantta ziyaretçiler de fuar anısı fotoğraflar çekildi. FMK Marble firmasının sahibi Kemal Öztürk de standın yoğun ilgi gördüğünü, Afşin'e özgü ve rengiyle dikkat çeken caretta caretta taşının özellikle yabancı alıcılar tarafından çok tercih edildiğini dile getirdi. Öztürk, "Son yıllarda mermer sadece yerde, tezgahlarda değil; duvarlarda, şömine olarak, teknelerin iç dekorasyonunda bile kullanılıyor. Taşımızın dünyada eşi benzeri yok. Mavi ve sarı renklerin uyumu çok beğeniliyor ve yabancı alıcılar tarafından çok tercih ediliyor" dedi.

Game Of Thrones, Batman, Joker ile fuar anısı

Afyon'dan fuara katılan Nature Stone firması ise popüler kültür karakterlerine yer verdiği standıyla dikkat çekti. Ticari görüşmelerinin yanında stanttaki Game Of Thrones, Batman, Joker gibi karakterlerle yüzlerce ziyaretçinin fotoğraf çektirdiğini belirten firma yetkilisi Özerhan Tokman, "Marble İzmir'e çok değer verdiğimiz için, bu fuara her sene farklı bir konseptle katılmayı tercih ediyoruz. Bu sene de Game of Thrones konsepti yapmaya çalıştık. Seneye daha farklı bir konseptle katılacağız" dedi.

Fuara yaklaşık 20 senedir geldiklerini belirten Tokman, "Geçen seneye göre yabancı alıcının arttığını gözlemledik. Avrupa'dan da bu sene katılım daha fazlaydı. Normalde ilk günler satış hızlı olmaz ama ilk gün bile beklenmedik seviyede satışlarımız iyiydi" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marble İzmir 2023: Mermerle Sanatın Buluştuğu Fuar - Son Dakika

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