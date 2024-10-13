MARBLE İZMİR 2025 Fuarı İçin İlgili Toplantı İmzalandı - Son Dakika
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MARBLE İZMİR 2025 Fuarı İçin İlgili Toplantı İmzalandı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 30. MARBLE İZMİR-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı öncesinde sektör temsilcileriyle bir araya geldi. 9-12 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleşecek fuar için hazırlıkların yapıldığı toplantıda, sektörün talepleri ve ihtiyaçları ele alındı.

13.10.2024 12:42  Güncelleme: 14:04
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 30. MARBLE İZMİR-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı öncesinde sektör temsilcileriyle bir araya geldi. 9-12 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak fuar öncesinde MARBLE İZMİR 2025 Danışma Kurulu Toplantısı'nda sektörün isteklerini dinleyen Başkan Cemil Tugay, "Benim üzerime ne düşüyorsa yapmaya hazırım ama o da Danışma Kuruluyla beraber olgunlaşacak" dedi.

MARBLE İZMİR-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı için çalışmalar devam ediyor. 9-12 Nisan 2025 yılında Fuar İzmir'de yapılacak 30. MARBLE İZMİR Fuarı öncesinde sektör temsilcileri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile MARBLE İZMİR 2025 Danışma Kurulu Toplantısı'nda buluştu. Toplantıda Tüm Mermer Doğaltaş ve Makineleri Üreticileri Birliği Başkanı Hanifi Şimşek, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, sivil toplum kuruluşu, oda ile derneklerin başkanları ve temsilcileri, sektör profesyonelleri de yer aldı.

"Heykel Sempozyumu önemli katkı sağlayacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, üzerine düşen ne varsa yapacağını belirterek, "Bu da, MARBLE İZMİR 2025 Danışma Kurulu ile beraber olgunlaşacak. Sektörün dinamiklerini sizler daha iyi bildiğiniz için; yabancı katılım, fuar alanının organizasyonu ile ilgili ihtiyaçlar konusunda bu toplantı ve daha sonraki toplantılarda yol göstericiliğinize ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Benim küçük bir katkım Heykel Sempozyumu ile ilgili oldu. Daha önce yapılan sempozyumlardan gördüğüm kadarıyla şehre önemli katkı sağlıyor. Fuarla olduğunda da renk katacağını, ilgi çekeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Yeni yollar açmaya çalışıyoruz"

Sektörün taşıma, nakliye, park yeri gibi talepleri için çalışacaklarını aktaran Cemil Tugay, "Bazı yeni yollar açmaya çalışıyoruz. Karayollarını bekliyoruz. Fuarın girişine de, çıkışına da katkıda bulunacak bağlantı yolları önemli... Havaalanı ve fuar alanı arasında Gaziemir Akçay Caddesi dışında alternatif bir yol projesi için çalışıyoruz. MARBLE'a yetişsin diye ekstra çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yabancı katılımın önemine dikkat çekildi

MARBLE İZMİR Fuarı hakkında sunum yapan İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlı Alıcı da, "Amerika'dan mimarlar ve iç mimarlarla çalışmak istiyoruz. Amerika'daki potansiyel alıcıları listeledik" dedi.

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz yabancı katılımın önemine dikkat çekerek "İki ülkenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biri Yunanistan, diğeri de Kanada olabilir" diye konuştu. Tüm Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Başkanı Hanifi Şimşek, "Canla başla 18 sivil toplum kuruluşu ciddi girişimlerde bulunuyoruz" dedi. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, "Elimizden gelen tüm desteğimizi vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Cemil Tugay, Ekonomi, Güncel, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel MARBLE İZMİR 2025 Fuarı İçin İlgili Toplantı İmzalandı - Son Dakika

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