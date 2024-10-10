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Mardin'de 2 oklu kirpi görüntülendi

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede bulunan 2 oklu kirpi görüntülendi.

Afrika'da yaşadığı bilinen ve nadiren Türkiye'de de görülen oklu kirpi, Mazıdağı ilçesine bağlı Bahçecik köyünde bir sürücü tarafından görüntülendi. Köy yolunda 2 oklu kirpi arka arkaya koşarken, o anlar sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.