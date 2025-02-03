Mardin'de 2 Yaşındaki Çocuk 4. Kattan Düştü - Son Dakika
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Mardin'de 2 Yaşındaki Çocuk 4. Kattan Düştü

Mardin\'de 2 Yaşındaki Çocuk 4. Kattan Düştü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ailesinin 4. kattan düştüğü belirtilen 2 yaşındaki Ömer Asaf D., hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan çocuk, tedavi için Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

03.02.2025 11:16  Güncelleme: 11:17
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MARDİN'de, 3 gün önce ailesinin 4'üncü kattan düştüğü iddiasıyla hastaneye götürdüğü Ömer Asaf D. (2), Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay, 1 Şubat'ta Kızıltepe ilçesinde meydana geldi. Ailesi tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne getirilen Ömer Asaf D.'nin oturdukları 4'üncü kattaki daireden düştüğü belirtildi. Durumu ağır olan Ömer Asaf D., buradaki müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Asaf bebeğin, dün ileri tetkik ve tedavisi için Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mardin'de 2 Yaşındaki Çocuk 4. Kattan Düştü - Son Dakika

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