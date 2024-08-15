Mardin'de 3 Gün Süreyle Eylemler Yasaklandı - Son Dakika
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Mardin'de 3 Gün Süreyle Eylemler Yasaklandı

Mardin\'de 3 Gün Süreyle Eylemler Yasaklandı

Mardin Valiliği, kent genelinde 15 Ağustos'tan itibaren 3 gün süreyle açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu.

15.08.2024 15:43
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MARDİN Valiliği, 15 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 3 gün süreyle kent genelinde açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde 15 Ağustos'tan geçerli olmak üzere açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin, 18 Ağustos saat 15.00'e kadar 3 gün süreyle yasaklandığı duyuruldu. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeninin sağlanması, Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, terör eylemlerinin ve suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, her türlü açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, miting, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma, nöbet eylemi stant açma, çadır kurma, dron çekim faaliyetleri, anket yapılması, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma gibi her türlü eylemin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17 ve 19'uncu maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi hükümleri gereğince; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Mardin il sınırları içerisinde, İl merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamında, 15 Ağustos Perşembe günü saat 15: 00'dan 18 Ağustos 2024 Pazar günü saat 15.00' a kadar 3 gün süre ile yasaklanmıştır."

Kaynak: DHA

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