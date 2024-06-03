Mardin'de Açık Alanlarda Eylemler 7 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika
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Mardin'de Açık Alanlarda Eylemler 7 Gün Süreyle Yasaklandı

Mardin Valiliği, 4 Haziran'dan geçerli olmak üzere 7 gün süreyle kent genelinde açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu. Yasaklama kararı, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla alındı.

03.06.2024 22:03
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MARDİN Valiliği, 4 Haziran'dan geçerli olmak üzere 7 gün süreyle kent genelinde açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde 4 Haziran'dan geçerli olmak üzere açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlere 10 Haziran saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasak getirildiği duyuruldu. Açıklamada, "Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma ve nöbet eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi her türlü eylemin, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden ilimiz sınırına girişlerinin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci ve 19'uncu maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi hükümleri gereğince; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Mardin il sınırları içerisinde, il merkezi, ilçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı, 04 Haziran Salı günü saat 08.00'den 10 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 23.59' a kadar 7 gün süre ile yasaklanmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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