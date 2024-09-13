Mardin'de Cinayet ve Cephanelik Operasyonu - Son Dakika
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Mardin'de Cinayet ve Cephanelik Operasyonu

Mardin\'de Cinayet ve Cephanelik Operasyonu

Mardin'de bir cinayet sonrası çıkan çatışmada 10 şüpheli gözaltına alındı, cephanelik ele geçirildi.

13.09.2024 22:39
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MARDİN'in Artuklu ilçesinde Resul Derin'in (40) çekiç ve sopa ile öldürülmesinin ardından, tarafların yaşadıkları Derik ilçesindeki iki kırsal mahalle arasında birbirlerine taciz ateşi açması üzerine düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda taraflara ait cephanelik ele geçirildi.

Olay, 22 Haziran'da Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk babası Resul Derin, evinden çıkıp işine gittiği sırada arkasından yaklaşan 2 kişi tarafından çekiç ve sopayla dövülerek öldürüldü. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolda yürüyen Derin'e arkasından koşarak gelen 2 kişinin, ellerindeki çekiç ve sopayla vurmaya başladığı, ilk darbede yere düşen Derin'e defalarca vuran şüphelilerin, çevredekilerin olay yerine gelmesiyle kaçıp, uzaklaştığı görüldü. Tespit edilen şüpheliler kuzenler Abdulvahap ve Selahattin Acet, otomobille kaçtıkları Kızıltepe ilçesinde aynı gün polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin aracında 2 tabanca, 2 şarjör ve 30 mermi ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları 1'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Selahattin Acet, savcılıktaki ifadesinde, daha önce yaşanan kavga nedeniyle bir anlık sinirle olayın geliştiğini belirterek, "Olaydan 1 ay önce Derik'te Tarlacık Mahallesi'nde, benim köyümde 2 genç ile maktulün köyünden 2 genç arasında tartışma çıkmış. Daha sonra büyük çaplı kavga çıkmıştı. Çıkan kavgada kardeşim N.A., ciddi şekilde yaralanmıştı. Ayrıca annem Z.A. da yaralandı. Annemin vücudundaki yara izlerinden üzüntü duyduğum için bir anlık sinir ile oldu" dedi.

1 AY ÖNCE TAŞLI VE SOPALI KAVGA ETMİŞLER

Diğer yandan şüphelilerin neden olarak gösterdiği ve olaydan 1 ay önce yaşanan taşlı, sopalı kavganın da görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişinin birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığı, olay yerine gelen jandarmanın havaya ateş açarak tarafları ayırmaya çalıştığı görüldü, bir kişinin de 'askerler çıksın, aradan' dediği duyuldu.

MAHALLELERDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Olayın ardından Derik ilçesi kırsal Pirinçli ve Subaşı mahallelerinde yaşayan tarafların yakınları arasında son bir ayda çeşitli tarihlerde olaylar çıktı. Çıkan olaylarda bazı haneler taşlandı, ahırlar yakıldı, gece saatlerinde de tarafların birbirlerine taciz atışları açtı. Bu anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. Taciz atışlarının ardından jandarma ekipleri, mahallelerde belirlenen şüphelilerin adreslerine 10 Eylül'de operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 adreste yapılan aramalarda, gizlenmiş halde 1 BİXİ, 1 Aug Piyade Tüfeği, 8 Kalaşnikof, 2 G1 Piyade Tüfeği, 2 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 Mavzer keskin nişancı tüfeği, 2 M-16 piyade tüfeği, 7 tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, silahlara ait çeşitli çaplarda 5 bin 463 tabanca ve tüfek fişeği, 1 balistik yelek, 1 keskin nişancı dürbünü ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

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