Mardin\'de dolandırıcılıktan hükümlü yakalandı

Mardin'in Derik ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 17 ayrı dosyadan hakkında 34 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.???????