 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mardin'de Elektrik Yatırımına Balyoz Darbesi: 5 Milyon Liralık Yatırım Sabote Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de Elektrik Yatırımına Balyoz Darbesi: 5 Milyon Liralık Yatırım Sabote Edildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde şebeke yenileme çalışmaları için dikilen 30 beton direk, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından balyozlarla kırılarak kullanılamaz hale getirildi. Bu saldırı sonucunda 5 milyon liralık elektrik altyapı yatırımı geçici olarak durduruldu. Dicle Elektrik, özelleştirmeden sonra bölgede 10 yılda 30 milyar liralık yatırım yapmasına rağmen, kayıt dışı elektrik tüketimi yapan gruplar şirketin çalışmalarını engellemeye devam ediyor.

21.12.2023 - 09:45,
Abone Ol

Mardin'de elektrik yatırımına balyoz darbesi

5 milyon liralık elektrik yatırımına engel

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde şebeke yenileme çalışmaları için bir kısmı dikilen, bir kısmı ise dikilmek üzere istiflenen 30 beton direği kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından balyozlarla kırarak kullanılamaz hale getirildi.

Dicle Elektrik, dağıtım bölgesinde özelleştirmeden sonra 10 yılda 30 milyarı aşan yatırıma imza attı. Buna karşılık şirketin 10 yıldır karşılaştığı engellemeler son bulmadı. Kayıt dışı elektrik tüketimini sürdüren bazı gruplar ise şirketin kesintisiz elektrik sağlamak için yaptığı yatırımları baltalamaya devam ediyor. Son olarak Mardin'de gerçekleştirilen 5 milyon liralık elektrik altyapı yatırımı, beton direklerin balyozla kırılmasıyla sabote edildi.

Yatırım çalışması geçici olarak durduruldu

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesi'nde ekonomik ömrünü dolduran elektrik şebekesinin yenilenmesi için bir süre önce başlatılan yatırım çalışmasını sabote etmek amacıyla gerçekleştirilen saldırıda 30 direk kullanılamaz hale getirildi. Olayın aydınlatılması ve saldırganların tespit edilebilmesi için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Tahrip edilen direklerin yenilenebilmesi için yatırım çalışmalarına geçici olarak ara verilirken söz konusu direklerin maliyetinin yaklaşık 700 bin lira olduğu öğrenildi.

Kayıt dışı tüketim yüzde 92

Saldırının gerçekleştiği Arıklı Mahallesi'nde hasar tespit çalışmaları devam ederken, buradaki kayıt dışı tüketimin yüzde 92 oranında olduğu belirlendi.

Geçtiğimiz yaz mevsiminde de Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Oyalı köyünde 11, Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Söğütözü Mahallesi'nde ise 12 olmak üzere 2 farklı yerde 23 beton elektrik direği, kimliği belirsiz kişiler tarafından balyozlarla tahrip edilmişti.

Mardin\'de Elektrik Yatırımına Balyoz Darbesi: 5 Milyon Liralık Yatırım Sabote Edildi
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kızıltepe, Mardin, Dicle, Yerel Haberler, Suç, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Elektrik Yatırımına Balyoz Darbesi: 5 Milyon Liralık Yatırım Sabote Edildi - Son Dakika


10:25
Toyota ve Lexus, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor Toyota ve Lexus, 1 milyon 120 bin aracı geri çağırıyor
09:51
Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun
09:48
Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı
09:48
THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi
09:28
Engelli çocuğunun yanında eşini feci şekilde darp etti Engelli çocuğunun yanında eşini feci şekilde darp etti
09:22
9. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti 9. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti
08:51
X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor
08:45
Alişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu Alişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu

Son Dakika
09:51 Fiyatı 3,5 kat artmasına rağmen yılbaşı öncesi hindilere ilgi yoğun
09:48 Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı
09:48 THY'nin Antalya Havalimanı'ndaki seferleri iptal edildi
09:28 Engelli çocuğunun yanında eşini feci şekilde darp etti
09:22 9. kattan düşen genç kadın hayatını kaybetti
08:51 X (Twitter) erişime kapandı! Kullanıcılar paylaşımları göremiyor
08:45 Alişan, kendisini engelleyen Şahan Gökbakar'dan hesap sordu
08:23 Sofi Ömer ve Aydın Aydın'dan Kürtçe sözlü Erik Dalı klipi
08:24 47 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyon! 1 yon uyuşturucu, 14 milyon hap ele geçirildi
08:15 Uzun süredir aranan DHKP/C'nin kritik ismi Caner Koç, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 10:44:24. #1.12#
SON DAKİKA: Mardin'de Elektrik Yatırımına Balyoz Darbesi: 5 Milyon Liralık Yatırım Sabote Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement