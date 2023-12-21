Mardin\'de Elektrik Yatırımına Balyoz Darbesi: 5 Milyon Liralık Yatırım Sabote Edildi

Mardin'de elektrik yatırımına balyoz darbesi

5 milyon liralık elektrik yatırımına engel

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde şebeke yenileme çalışmaları için bir kısmı dikilen, bir kısmı ise dikilmek üzere istiflenen 30 beton direği kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından balyozlarla kırarak kullanılamaz hale getirildi.

Dicle Elektrik, dağıtım bölgesinde özelleştirmeden sonra 10 yılda 30 milyarı aşan yatırıma imza attı. Buna karşılık şirketin 10 yıldır karşılaştığı engellemeler son bulmadı. Kayıt dışı elektrik tüketimini sürdüren bazı gruplar ise şirketin kesintisiz elektrik sağlamak için yaptığı yatırımları baltalamaya devam ediyor. Son olarak Mardin'de gerçekleştirilen 5 milyon liralık elektrik altyapı yatırımı, beton direklerin balyozla kırılmasıyla sabote edildi.

Yatırım çalışması geçici olarak durduruldu

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesi'nde ekonomik ömrünü dolduran elektrik şebekesinin yenilenmesi için bir süre önce başlatılan yatırım çalışmasını sabote etmek amacıyla gerçekleştirilen saldırıda 30 direk kullanılamaz hale getirildi. Olayın aydınlatılması ve saldırganların tespit edilebilmesi için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Tahrip edilen direklerin yenilenebilmesi için yatırım çalışmalarına geçici olarak ara verilirken söz konusu direklerin maliyetinin yaklaşık 700 bin lira olduğu öğrenildi.

Kayıt dışı tüketim yüzde 92

Saldırının gerçekleştiği Arıklı Mahallesi'nde hasar tespit çalışmaları devam ederken, buradaki kayıt dışı tüketimin yüzde 92 oranında olduğu belirlendi.

Geçtiğimiz yaz mevsiminde de Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Oyalı köyünde 11, Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Söğütözü Mahallesi'nde ise 12 olmak üzere 2 farklı yerde 23 beton elektrik direği, kimliği belirsiz kişiler tarafından balyozlarla tahrip edilmişti.