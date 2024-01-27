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Mardin'de etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Mardin'de etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Mardin'in Artuklu ilçesinde etkili olan sis, sürücülerin görüş mesafesini düşürerek ulaşımı olumsuz etkiledi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri uyardı. Sis, gün boyu etkisini sürdürecek.

27.01.2024 - 15:09,
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ARDİN'in Artuklu ilçesinde etkili olan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Mardin'de dün gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak, yerini sise bıraktı. Artuklu ilçesinde etkili olan sisle görüş mesafesi düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için önlem alarak, sürücüleri uyardı. Kentte, sisin gün boyu etkili olacağı tahmin ediliyor. (DHA)

Mardin\'de etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi
Kaynak: DHA
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