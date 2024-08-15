Mardin'de Eylem ve Etkinlikler 3 Gün Süreyle Yasaklandı

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(MARDİN) - Mardin Valiliği, kent genelinde her türlü eylem ve etkinliklerin 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde 3 gün süreyle her türlü eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet'in temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeninin sağlanması, Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, terör eylemlerinin ve suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, her türlü açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, miting, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma/nöbet eylemi stant açma, çadır kurma, drone çekim faaliyetleri, anket yapılması, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb. her türlü eylemin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesi hükümleri gereğince; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Mardin il sınırları içerisinde il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamında 15 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 15: 00'dan 18 Ağustos 2024 Pazar günü saat 15.00' a kadar 3 gün süre ile yasaklanmıştır."