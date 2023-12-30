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Mardin'de internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4 kişinin, internet üzerinden ilan veren araç sahiplerine 600 bin lira kaptırdığı iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.
Mardin Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kimliği tespit edilen 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de İnternet Dolandırıcılığı Operasyonu: 10 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı - Son Dakika