Mardin'de Kış Lastiği Uyarısı

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Mardin Emniyet Müdürlüğü, sürücülere zorunlu kış lastiği uygulaması konusunda uyarıda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sürücülerin kış lastiği ve standartlara uygun lastik kullanımına hassasiyet göstermesinin trafik güvenliği açısından önemli olduğu belirtildi.

Yük ve yolcu taşıyan araçlar için kış lastiği uygulamasının 1 Aralık 2024-1 Nisan 2025'te zorunlu olduğu hatırlatılan açıklamada, "Trafikte güvenli sürüşün sağlanabilmesi ve kaza risklerinin önüne geçilebilmesi için kış lastiği kullanımına dikkat edilmesi gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Sürücülerin kış lastiği takmadan yola çıkmamaları gerektiği vurgulanan açıklamada, zorunlu kış lastiği denetimlerinin artırılacağı ve kurallara uymayan sürücülere cezai yaptırımların uygulanacağı bildirildi.