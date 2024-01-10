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Mardin'de Kuyumcuya Soygun Girişimi: İş Yeri Sahibi Vuruldu - Son Dakika
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Mardin'de Kuyumcuya Soygun Girişimi: İş Yeri Sahibi Vuruldu

Mardin'de bir kuyumcuya giren 3 kişi, altınları çalmak isterken iş yeri sahibi tarafından engellenmeye çalışıldı. Şüphelilerden biri iş yeri sahibini tabancayla vurarak kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Mardin\'de Kuyumcuya Soygun Girişimi: İş Yeri Sahibi Vuruldu
10.01.2024 - 13:19,  Güncelleme: 13:28
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MARDİN'de kuyumcuya girip, soygun girişiminde bulunan 3 kişi, kendilerine engel olmak isteyen iş yeri sahibi Sezai Aslan'ı tabancayla vurdu. Kar maskeli 3 şüpheli kaçarken, yaralı hasteneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Şanlıurfa Caddesi'nde bir kuyumcuya giren kar maskeli 3 kişi, altınları almaya kalkıştı. İş yeri sahibi Sezai Aslan, engel soygunculara engel olmaya çalıştı. Arbede sırasında şüphelilerden 1'i tabanca ile Aslan'a ateş açtı. Aslan bacağından yaralanırken, 3 şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, tedavi altına alındı Güvenlik kameraları inceleyip, görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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Sezai Aslan, Kızıltepe, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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