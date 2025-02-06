Mardin\'de Öğrenciler Depremde Hayatını Kaybedenleri Anmak İçin Balon Bıraktı

MARDİN'de ilkokul öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2'nci yıldönümünde, hayatını kaybedenler için gökyüzüne balon bıraktı.
Artuklu ilçesine bağlı Zinciriye İlkokulu öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin 2'nci yıldönümü dolayısıyla, anma etkinliği düzenledi. Öğrenciler, depremlerde hayatını kaybedenler için gökyüzüne balon bıraktı.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,
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