Mardin\'de Öğrenciler Gazze İçin Pedal Çeviriyor

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MARDİN'in Artuklu ilçesinde eğitim gördükleri Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, Gazze için pedal çevirdi.

Artuklu Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, 'Gazze İçin Pedal Çevir' etkinliği düzenledi. Okulun bahçesinde düzenlenen etkinlikte pedal çeviren öğrenciler, dört farklı dilde tepkilerini dile getirdiler. Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce dillerinde konuşan öğrenciler, Filistin Bayrağı da açtı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,