Mardin\'de Orman Yangınlarına Karşı Temizlik Etkinliği

Mardin'in Derik ilçesinde orman yangınlarına karşı etkinlik düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, "Orman Benim" etkinlikleri kapsamında, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla düzenlenen temizlik etkinliğinde ilçedeki 36 dekarlık maliye ormanı alanı temizlendi.

Kaymakam Yunus Emre Bayraklı ve beraberindekiler, öğrencilerle ormanda çöp topladı.

Etkinliğe, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Nazif Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mevlid Taş, Mazıdağı Orman İşletme Şefi Gülistan Menekşe, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.