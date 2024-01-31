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MARDİN'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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MARDİN'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Mardin'de meydana gelen trafik kazasında, isimleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada Gökhan A., Aziz Y., Ferhan Y. ve Muhammet Ç. yaralandı. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

31.01.2024 17:17  Güncelleme: 17:19
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MARDİN'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Artuklu- Nusaybin kara yolu, kırsal Düzlük Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 PD 1639 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerdeki Gökhan A. (30), Aziz Y.(18), Ferhan Y.(17) ve Muhammet Ç.(13) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

MARDİN\'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MARDİN'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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