Mardin'de Siber Suçlara 5 Operasyon - Son Dakika
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Mardin'de Siber Suçlara 5 Operasyon

04.06.2025 14:50
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Mardin'de düzenlenen 5 siber suç operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

MARDİN Valisi Tuncay Akkoyun, 'Siber Suçlar' kapsamında düzenlenen 5 ayrı operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 3'ünün tutuklandığını açıkladı.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ile Valilik binasında düzenlenen 'Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Akkoyun, güvenlik güçlerini özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

'NARKOTİK OPERASYONLARINDA 11 KİŞİ TUTUKLANDI'

Mayıs ayında terör örgütlerine yönelik 6 operasyonun düzenlendiğini açıklayan Akkoyun, bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 3 kişinin tutuklandığını belirtti.

Akkoyun, "Terörle mücadele ile birlikte organize suç çetelerine yönelik operasyonlarımız da kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde 4 operasyon düzenlenmiş olup 13 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında değişik özellik ve çapta 37 silah ile 3 bin 980 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ilimizde Mayıs ayı içerisinde toplamda 97 operasyon düzenlenmiş, 115 kişiye işlem yapılmış, operasyonlar kapsamında 17 kişi gözaltına alınmış, 11 kişi de tutuklanmıştır" dedi.

'MAYIS AYINDA ARANAN 562 KİŞİ YAKALANDI'

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi kapsamında bugüne kadar 116 bin 122 anne ve anne adayına uyuşturucu konusunda eğitim semineri verildiğini ifade eden Akkoyun, şöyle dedi:

"Kaçakçılıkla mücadelede kapsamında ilimizde Mayıs ayı içerisinde 82 operasyon düzenlenmiş olup bu operasyonlar kapsamında 112 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Huzur ve güven uygulamaları kapsamında Mayıs ayında içerisinde aranan toplam 562 kişi ilimizde güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmış ve adli mercilere teslim edilmiştir. Ayrıca; terör, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarıyla mücadele, yasadışı bahis, kumar ve suç gelirleriyle mücadele başta olmak üzere ilimiz genelinde Siber Suçlar kapsamında 5 operasyon yapılmış, bu operasyonlarda 19 şahıs gözaltına alınmış, adli mercilerce 3 kişi tutuklanmıştır. Trafik ekiplerimiz tarafından yapılan denetimler kapsamında Mayıs ayı içerisinde bin 270'i okul servisleri olmak üzere 129 bin 730 araç denetlenmiştir."

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Siber Suçlara 5 Operasyon - Son Dakika

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