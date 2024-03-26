Mardin'de silah tasarımı ve üretimi yapan lise öğrencisinin hedefi tank ve top yapmak
Oyunlardaki silah şekillerini beğenen lise öğrencisi, kendi tasarımını yaptı
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde 17 yaşındaki lise öğrencisi Ersin Ahmet Ak, 8 yıldır çalışmalar yaparak yenilikler keşfetmeye yöneldi. Silah tasarımı ve üretimi yapan Ak, gelecekte tank ve top yapmak istediğini söyledi.
Nusaybin'de yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Ersin Ahmet Ak, çocukken oynadığı silah oyunlarda beğendiği silahları hayal edip tasarımını yaptı. Hayalini ilk başta babasının verdiği kartonları şekillendirerek yapan Ak, daha sonra kendi imkanlarıyla topladığı malzemelerden silah uzun namlulu silah ortaya çıkardı. Hedefinin tank ve top üretmek olduğunu belirten Ak, bunu devlet desteği alarak yapmak istediğimi söyledi.
Ersin Ahmet Ak, İhlas Haber Ajansı muhabirine, 8 yıldır bu işlerle uğraştığını, bu tüfeklerin tamamını çizimleriyle birlikte kendi yaptığını söyledi.
Hepsinde çok büyük emek olduğunu belirte Ak, "Ama kimseye sesimi bir türlü duyuramıyorum. Bu fikir çocukken oynadığım silah oyunlarından geldi. Oyunlardaki silahların şekillerini tasarımlarını çok beğenirdim. İlk başlarda babamın bana verdiği kartonlardan yapmaya başladım. Daha sonra bu hayal yavaş yavaş gerçeğe dönüşmeye başladı. Kendi bulduğum vida, sunta ve yay parçaları ile kendi silahlarımı yapmaya başladım" dedi.
Ortalama 10 adet yaptığını aktaran Ak, "Fakat şu an çoğu kayıp. Elimde 3 tane bulunuyor. ve şu an elimdekiler en güçlü en iyi silahlarım. Daha sonrasında bir SMC ve tabanca yapmak istiyorum. Bunlar diğerlerinden daha farklı olacak. Amacım zaten her zaman daha iyisini yapmak. Bu konuda devletimizden yardım bekliyorum. Silah yapımı 1 ay ile 3 ay arasında değişiyor" şeklinde konuştu.
"Tank ve top üreten bir kişi de neden ben olmayayım"
Birçok zaman elinin derisi zarar gördüğünü dile getiren Ak, "Beni en zorlayan noktası çok fazla sabır gerektirir ve çok mesai harcıyorum. Çoğu zaman elim kesiliyor, yapıştırıcının içindeki maddelerden derim zarar görüyor. En çok plastik sunta ve metale ihtiyacım oluyor. Bu parçaları bulmak lazım. Aksi takdirde zor oluyor. Gerçeğini yapmam için de çelik ve kaynak aletleri lazım. Elimden tutulduğu takdirde çok güzel silahlar yapacağımı düşünüyorum. Bu konuda devlet yetkililerimizden destek bekliyorum. İleride tank ve top yapımında çalışmak istiyorum. Kendim üretmek istiyorum. Tank ve top üreten bir kişi de neden ben olmayayım" dedi.
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