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Mardin'de Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Düştü - Son Dakika
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Mardin'de Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Düştü

Mardin'in Merkez Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde etkili olan sis, sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler farlarını ve dörtlü ikaz lambalarını kullanarak ilerlemeye çalıştı. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Sisin akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Mardin\'de Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Düştü
12.01.2024 - 11:23,  Güncelleme: 11:28
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MARDİN'de etkili olan sis ile görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Merkez Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. Sis ile görüş mesafesi düştü, sürücüler farlarını ve dörtlü ikaz lambalarını yakarak ilerledi. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kentte sisin akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: DHA
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