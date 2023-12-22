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Mardin'de sis nedeniyle zorlu trafik

Mardin'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sis nedeniyle kentte trafik kazaları meydana geldi.

Mardin\'de sis nedeniyle zorlu trafik
22.12.2023 - 16:45,
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MARDİN'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, öğleden sonra yerini sise bıraktı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düşerken, sürücüler ilerlemekte zorlandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri uyardı. Mardin- Diyarbakır ile Mardin- Midyat kara yollarında ve kentin bazı noktalarında hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mardin'de sis nedeniyle zorlu trafik - Son Dakika
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