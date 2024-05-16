Mardin'de Turizm Denetim Komisyonu, Midyat ilçesinde denetim yaptı - Son Dakika
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Mardin'de Turizm Denetim Komisyonu, Midyat ilçesinde denetim yaptı

Mardin\'de Turizm Denetim Komisyonu, Midyat ilçesinde denetim yaptı

Mardin'de turistlerin huzurlu ve güvenli bir şekilde ziyaretlerini yapabilmeleri için kurulan Turizm Denetim Komisyonu, Midyat ilçesinde denetim gerçekleştirdi. Komisyon üyeleri, turizm alanlarında faaliyet gösteren işletmeleri kontrol ederek fiyat listeleri, vergi levhaları, işyeri açma ruhsatları ve temizlik-hijyen konularında denetimler yaptı. Sıkıntılı gördükleri işletmelere yasal ve idari işlemler yaparak uyarılarda bulunan komisyon, vatandaşların sağlık ve huzuru için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

16.05.2024 17:07
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Mardin'de turistlerin huzurlu ve güvenli bir şekilde ziyaretlerini yapabilmeleri için kurulan Turizm Denetim Komisyonu, Midyat ilçesinde denetim yaptı.

Vali Tuncay Akkoyun'un talimatlarıyla İl Emniyet Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Belediye personellerinden oluşan komisyon üyeleri, ilçede turizm alanlarda faaliyet gösteren işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Midyat Belediyesi Zabıta Amiri Barış Özsunar, komisyon üyeleri olarak ilçede seyahat acenteleri, kafe, restoran, otel, pastane ve hediyelik eşya satıcıları gibi işletmeleri kontrol ettiklerini söyledi.

Denetimlerin süreceğini aktaran Özsunar, "Fiyat listeleri, vergi levhaları, işyeri açma ruhsatları, temizlik-hijyen konularında denetim gerçekleştiriyoruz. Sıkıntılı gördüğümüz işletmelere yasal ve idari işlemler yapıyor, uyarılarda bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın sağlık ve huzuru için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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Kaynak: AA

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