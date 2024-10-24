Mardin'de TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı kınandı - Son Dakika
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Mardin'de TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı kınandı

Mardin Artuklu Üniversitesi ve Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınadı.

24.10.2024 16:21
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Mardin Artuklu Üniversitesi ve Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınadı.

Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin en değerli kurumlarından biri olan TUSAŞ'ı hedef alan terör saldırısının şiddetle kınandığı belirtildi.

Terör saldırısıyla huzur ve kardeşlik iklimini hedef alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terörist saldırılarının devletimizi ve milletimizi zayıflatamayacağına, aksine bu tür hain saldırıların, 85 milyon halkımızı yekvücut haline getireceğine inancımız tamdır. Bu durumu başta failler ve destekçilerinin bilmesi gerekir. Harcı şehitlerin kanı ve iman ile karılan aziz ülke toprakları üzerindeki hiçbir ameliyat başarılı olmayacaktır. Mardin Artuklu Üniversitesi olarak bugünkü menfur terör saldırısında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimizin her bir ferdine başsağlığı dileriz. Ayrıca olay sırasında yaralanan vatandaşlarımıza şifa dilleriz."

Mardin'de 56 dernek, vakıf, oda ve sendikadan oluşan Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca yapılan açıklamada da, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar temennisinde bulunuldu.

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının kınandığı kaydedilen açıklamada, "Bu menfur saldırıyı yapanları şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı kınandı - Son Dakika

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