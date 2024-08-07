Mardin'de Vali Akkoyun Başkanlığında OSB Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Mardin'de Vali Akkoyun Başkanlığında OSB Toplantısı Yapıldı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında, Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, OSB'nin faaliyetleri ve yeni tesisler hakkında bilgi verildi.

07.08.2024 13:14
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Mardin'de Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında OSB Yönetim Kurulu üyeleriyle toplantı yapıldı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Mardin OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nasır Duyan, Yönetim Kurulu üyeleri ve müteşebbis heyeti üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Akkoyun, Mardin Organize Sanayi Bölgesinin tam dolu faaliyet gösterdiğini belirtti.

2. OSB'de ise her geçen gün üretime yönelik yeni tesislerin faaliyete girdiğini ve tesis kurmak isteyen girişimcilerin ön talep yoğunluğunun devam ettiğini ifade eden Akkoyun, "İlimizde üretim ve istihdama yönelik sanayicilerimizin, üreticilerimizin ve girişimcilerimizin attığı her adımı destekliyoruz. Üreticilerimizin çok büyük fedakarlıklarla çalıştıklarını görüyoruz. Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan huzur ve güven ortamı ile Mardin'imizde de yatırımlar artıyor." dedi

Akkoyun, toplantının ardından OSB'de faaliyet gösteren çivi, tel ve gıda fabrikalarını ziyaret etti.

Vali Akkoyun, Mardin'in istihdam ve üretimine büyük katkı sağlayan OSB'deki çalışmalar hakkında OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nasır Duyan ile fabrika yöneticilerinden bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Vali Akkoyun Başkanlığında OSB Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de Vali Akkoyun Başkanlığında OSB Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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