İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Mardin'de gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mardin Müftülüğü, Martin Artuklu Üniversitesi, Filistin Alimler Birliği ve Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde ikindi namazından sonra merkez Artuklu ilçesinde Şakir Nuhoğlu Camisi önünde bir araya gelenler, gıyabi cenaze namazı kıldı.
İl Müftüsü Enver Türkmen'in kıldırdığı namazın ardından Sinvar ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.
Duadan sonra katılımcılar tekbir getirdi.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı - Son Dakika
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