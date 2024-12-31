Mardin\'de Yılbaşı Güvenliği İçin Özel Tedbirler Alındı

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MARDİN Valisi Tuncay Akkoyun, kent genelinde 6 bin 315 personel, 917 araç ve 15 dronla ile yılbaşında asayiş ve güvenlik tedbirlerini en üst seviyede aldıklarını söyledi.

Vali Tuncay Akkoyun, yılbaşı kutlamaları nedeniyle kentte alınan üst düzey güvenlik tedbirlerini açıkladı. Valilik binasında yapılan toplantı sonrası alınan tedbirlere ilişkin gazetecilere açıklama yapan Vali Akkoyun, yeni yılın sağlık, huzur, mutluluk, birlik, beraberlik ve bereket getirmesini temenni ederek, "2024 yılını geride bıraktığımız şu saatlerde ve 2025 yılının ilk saatlerine kadar hemşehrilerimizin ve yılbaşını geçirmek üzere Mardin'de bulunan tüm misafirlerimizin güvenliği ve esenliği için gerekli tedbirler en üst düzeyde alınmış durumdadır. Mardin'imiz genelinde güvenlik ve asayiş konusunda kolluk kuvvetlerimizce şehir merkezinde ve 10 ilçemizde özellikle hemşehrilerimizin yoğun olduğu yerlerde gerekli tedbirler alınarak gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Tüm ekiplerimiz, yılbaşı boyunca gayretle ve hassasiyetle görevlerinin başında olacaktır" dedi.

'HER ALANINDA EN ÜST SEVİYEDE TEDBİRLER ALINDI'

Yılbaşı gecesi alınacak tedbirlere ve görev yapacak personel sayısına ilişkin bilgi veren Akkoyun, şöyle konuştu:

"Emniyet Müdürlüğümüz 10 ilçemizde yılbaşı boyunca 2 bin 511 personel, 640 araç ile İl Jandarma Komutanlığımız ise 10 ilçemizde yılbaşı boyunca, 3 bin 804 Personel, 277 araç ve 15 dron olmak üzere toplamda 6 bin 315 personel 917 araç ile asayiş ve güvenlik tedbirlerini almış bulunmaktayız. Yine olası durumlara karşı 112 Acil Çağrı Merkezimiz 31 personeli ile 7/24 aktif olarak hizmet verecektir. Hemşehrilerimiz İhtiyaç duyması halinde Mardin Büyükşehir Belediyemizin Alo 153 hattına da ulaşabileceklerdir. Aynı zamanda elektrik, iletişim ve doğalgaz için ilgili kurumlarımız tarafından tedbirler alınmıştır. Mardin Büyükşehir Belediyemize bağlı MARSU başta olmak üzere tüm tedbirleri almış bulunmaktayız. Ayrıca yılbaşını geçirmek için şehrimize gelen misafirlerimiz ve Mardinli hemşehrilerimiz için trafik akışının yoğunlaştığı güzergahlarda ilave trafik tedbirleri aldık. Bu amaçla trafik uygulama ve kontrol noktaları kurularak şehrimizin her alanında en üst seviyede tedbirler alınmış olup gerekli denetim ve kontrollerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır."

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,