Mardin'de Yılbaşı Güvenliği İçin Özel Tedbirler Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mardin'de Yılbaşı Güvenliği İçin Özel Tedbirler Alındı

Mardin\'de Yılbaşı Güvenliği İçin Özel Tedbirler Alındı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, yılbaşı kutlamaları için kentte 6 bin 315 personel, 917 araç ve 15 dronla güvenlik tedbirlerinin artırıldığını açıkladı. Kolluk kuvvetleri, hemşehrilerin ve misafirlerin güvenliğini sağlamak için 10 ilçede görev yapacak.

31.12.2024 14:37  Güncelleme: 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MARDİN Valisi Tuncay Akkoyun, kent genelinde 6 bin 315 personel, 917 araç ve 15 dronla ile yılbaşında asayiş ve güvenlik tedbirlerini en üst seviyede aldıklarını söyledi.

Vali Tuncay Akkoyun, yılbaşı kutlamaları nedeniyle kentte alınan üst düzey güvenlik tedbirlerini açıkladı. Valilik binasında yapılan toplantı sonrası alınan tedbirlere ilişkin gazetecilere açıklama yapan Vali Akkoyun, yeni yılın sağlık, huzur, mutluluk, birlik, beraberlik ve bereket getirmesini temenni ederek, "2024 yılını geride bıraktığımız şu saatlerde ve 2025 yılının ilk saatlerine kadar hemşehrilerimizin ve yılbaşını geçirmek üzere Mardin'de bulunan tüm misafirlerimizin güvenliği ve esenliği için gerekli tedbirler en üst düzeyde alınmış durumdadır. Mardin'imiz genelinde güvenlik ve asayiş konusunda kolluk kuvvetlerimizce şehir merkezinde ve 10 ilçemizde özellikle hemşehrilerimizin yoğun olduğu yerlerde gerekli tedbirler alınarak gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Tüm ekiplerimiz, yılbaşı boyunca gayretle ve hassasiyetle görevlerinin başında olacaktır" dedi.

'HER ALANINDA EN ÜST SEVİYEDE TEDBİRLER ALINDI'

Yılbaşı gecesi alınacak tedbirlere ve görev yapacak personel sayısına ilişkin bilgi veren Akkoyun, şöyle konuştu:

"Emniyet Müdürlüğümüz 10 ilçemizde yılbaşı boyunca 2 bin 511 personel, 640 araç ile İl Jandarma Komutanlığımız ise 10 ilçemizde yılbaşı boyunca, 3 bin 804 Personel, 277 araç ve 15 dron olmak üzere toplamda 6 bin 315 personel 917 araç ile asayiş ve güvenlik tedbirlerini almış bulunmaktayız. Yine olası durumlara karşı 112 Acil Çağrı Merkezimiz 31 personeli ile 7/24 aktif olarak hizmet verecektir. Hemşehrilerimiz İhtiyaç duyması halinde Mardin Büyükşehir Belediyemizin Alo 153 hattına da ulaşabileceklerdir. Aynı zamanda elektrik, iletişim ve doğalgaz için ilgili kurumlarımız tarafından tedbirler alınmıştır. Mardin Büyükşehir Belediyemize bağlı MARSU başta olmak üzere tüm tedbirleri almış bulunmaktayız. Ayrıca yılbaşını geçirmek için şehrimize gelen misafirlerimiz ve Mardinli hemşehrilerimiz için trafik akışının yoğunlaştığı güzergahlarda ilave trafik tedbirleri aldık. Bu amaçla trafik uygulama ve kontrol noktaları kurularak şehrimizin her alanında en üst seviyede tedbirler alınmış olup gerekli denetim ve kontrollerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır."

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Tuncay Akkoyun, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Yılbaşı, Güncel, Mardin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Yılbaşı Güvenliği İçin Özel Tedbirler Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
19:36 Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
18:16 Rusya’nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
07:40 Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Doğu Demirkol’un çok konuşulan telefon jokerleri Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Doğu Demirkol'un çok konuşulan telefon jokerleri
07:15 MasterChef’te son finalist belli oldu, sevilen yarışmacı elendi MasterChef'te son finalist belli oldu, sevilen yarışmacı elendi
07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 21:55:34. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de Yılbaşı Güvenliği İçin Özel Tedbirler Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.