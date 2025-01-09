Mardin'den Gazetecilere Teşekkür Mesajı

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AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uncu, mesajında, gazetecilerin doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla toplumu aydınlatma görevini büyük bir özveriyle yerine getirdiğini belirtti.

Halkın doğru bilgiye ulaşmasında ve demokratik kültürün gelişmesinde gazetecilerin emeğinin büyük olduğunu kaydeden Uncu, "Zorluklarla dolu olsa da mesleğiniz, toplum nezdinde saygın ve kıymetlidir." ifadesini kullandı.

Uncu, yerel basının şehrin kültürel mirasını, toplumsal dinamiklerini ve halkın sesini yansıttığını işaret ederek, şöyle devam etti:

"Kadim Mardin'imizin sesi olan yerel gazetecilerimiz, bizler için büyük bir değere sahiptir. Bu vesileyle, başta Mardinli basın emekçilerimiz olmak üzere tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, başarılarının devamını dilerim."