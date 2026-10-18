Mardin Derik'te devrilen tırın 47 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Mardin Derik'te devrilen tırın 47 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi

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Mardin Derik\'te devrilen tırın 47 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi
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Mardin'in Derik ilçesinde Mardin-Şanlıurfa kara yolunda devrilen tırın 47 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi, cenazesi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mardin'in Derik ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Şehmus S'nin (47) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, Mardin- Şanlıurfa kara yolunun kırsal Suğukkuyu Mahallesi mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Şehmus S'nin cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Eğitim ve Araştırma HastanesiŞanlıurfaMardinUlaşımGüncelDerikSon Dakika

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SON DAKİKA: Mardin Derik'te devrilen tırın 47 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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