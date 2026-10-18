Mardin Kızıltepe'de dünkü kavga taraflarının yakınları kavgaya tutuştu, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mardin Kızıltepe'de dünkü kavga taraflarının yakınları kavgaya tutuştu, 6 kişi yaralandı

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Mardin Kızıltepe\'de dünkü kavga taraflarının yakınları kavgaya tutuştu, 6 kişi yaralandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dün 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan tarafların yakınları bugün adliye karşısında silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar iki hastaneye kaldırıldı, polis bazı şüphelileri gözaltına aldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde dün 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan tarafların yakınları arasında bugün çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde adliye karşısındaki arazide meydana geldi. Dün 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın taraflarının yakınları, adliye önünde karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma, silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada G.D. (20), C.D. (19), A.O. (53), R.D. (46), H.A. (43) ve M.A. (46) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan bazı şüphelileri gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mardin Kızıltepe'de dünkü kavga taraflarının yakınları kavgaya tutuştu, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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