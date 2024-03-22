Mardin Midyat'ta Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mardin Midyat'ta Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü Etkinliği Düzenlendi

Mardin Midyat\'ta Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü Etkinliği Düzenlendi

Mardin'in Midyat ilçesinde, Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Midyat Belediyesi tarafından Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkanı Veysi Şahin, özel eğitim okullarından öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Midyat Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde psikolojik danışman Seda Kaya, down sendromu hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak ve down sendromlu bireylere karşı olumlu tutum ve davranışları teşvik etmek amacıyla 21 Mart'ın Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü ilan edildiğini belirtti. Programda down sendromlu bireylere yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

22.03.2024 14:04  Güncelleme: 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Midyat ilçesinde Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Midyat Belediyesince Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Özel Eğitim Uygulama Okulu ile özel rehabilitasyon okullarından öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

???????Midyat Rehberlik ve Araştırma Merkezinde psikolojik danışman Seda Kaya, down sendromu hakkında toplumsal farkındalık ve duyarlılık oluşturmak, down sendromlu bireylere karşı olumlu tutum ve davranışlara katkıda bulunulmasını sağlamak, erken eğitimin ve eğitimde sürekliliğin önemine dikkati çekmek amacıyla 21 Mart'ın "Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" ilan edildiğini belirtti.

Kaya, ülkede her yıl 21 Mart'ta Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda toplumsal farkındalık ve duyarlılığa katkı sağlayacak etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Programda daha sonra down sendromlu bireylere yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Down Sendromu, Veysi Şahin, Seda Kaya, 21 Mart, Mardin, Dünya, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin Midyat'ta Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:42 Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları
13:27 Cübbeli Ahmet Hoca’dan İsmailağa Cemaati’ne tehdit Çarşamba akşamına kadar süre verdi Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne tehdit! Çarşamba akşamına kadar süre verdi
13:12 TOGG’un da rakibiydi Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflasın eşiğinde TOGG'un da rakibiydi! Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflasın eşiğinde
11:22 Ankara beyaza büründü, 13 il için kar ve sağanak uyarısı var Ankara beyaza büründü, 13 il için kar ve sağanak uyarısı var
10:15 Karabük Üniversitesi’nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor Vahim iddialar art arda geldi Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar art arda geldi
14:01 Eğlence mekanında kıskançlık krizi Kadının başından aşağı su döktü Eğlence mekanında kıskançlık krizi! Kadının başından aşağı su döktü
14:01 Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu’na Marsilya’dan komik teklif Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Marsilya'dan komik teklif
13:16 Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç’in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç'in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu
12:37 Eylem Tok’un oğlunun karıştığın kazada ortaya çıkan yeni görüntülerde çarpıcı detaylar yer aldı Eylem Tok'un oğlunun karıştığın kazada ortaya çıkan yeni görüntülerde çarpıcı detaylar yer aldı
12:23 Heyecan dorukta Türkiye’nin EURO 2024 gruplarındaki son rakibi belli oluyor Heyecan dorukta! Türkiye'nin EURO 2024 gruplarındaki son rakibi belli oluyor
12:02 Fenerbahçe’nin ’’Süper Kupa ertelensin’’ talebini Galatasaray reddetti Fenerbahçe'nin ''Süper Kupa ertelensin'' talebini Galatasaray reddetti
11:57 Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler
11:38 Çiller, Can Yücel’den kendisine şiir yazmasını mı istedi Açıklama geldi Çiller, Can Yücel'den kendisine şiir yazmasını mı istedi? Açıklama geldi
11:21 Olay giderek büyüyor Trabzonspor’un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe’ye demediğini bırakmadı Olay giderek büyüyor! Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'ye demediğini bırakmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 14:21:00. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin Midyat'ta Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement