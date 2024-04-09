Mardin Otogarında Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
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Mardin Otogarında Bayram Yoğunluğu

Mardin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar memleketlerinde bayramı geçirmek için otogara akın etti. Bilet satış sorumlusu Ahmet Günder, bu yılın geçen seneye göre daha yoğun geçtiğini belirtti. Günde 80 ile 100 arası gidiş-dönüş yolcusu olduğunu söyleyen Günder, fiyatları uygun tutarak yolcuların rahat bir şekilde seyahat etmelerini sağladıklarını ifade etti. Mardin'e gezmeye gelen Ramazan Turhan ise Mardin'i çok beğendiğini ve herkesin gelip görmesini tavsiye ettiğini söyledi.

09.04.2024 23:31
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Mardin otogarında bayram yoğunluğu

MARDİN - Mardin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar şehirlerarası otogarın yolunu tuttu. Mardin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bilet satış sorumlusu Ahmet Günder, geçen seneye göre bu sene daha yoğun geçtiğini söyledi. 12 yıldır bilet satış işlemi yaptığını belirten Günder, "Hem geliş, hem gidişlerde bayram dolayısıyla yoğunluk var. Bu bayram biraz daha yoğunuz. Günde 80 ile 100 arası gidiş-dönüş yolcusu oluyor. Sadece Mardin merkezde bu kadar oluyor. Diğer ilçelere gelenleri saymıyorum. Yolcu sayılarımız değişiyor. Geçen sene fiyatlarımızı bu sene de değiştirmedik, zam yapmadık. Yolcular rahat bir şekilde seyahat edebilsin diye fiyatları uygun tuttuk. Bayram öncesi bir hafta ve sonrasında bir hafta boyunca yoğunluk oluyor" dedi.

Diyarbakır'dan Mardin'e gezmeye gelen Ramazan Turhan ise, "Mardin'e gezmeye geldim. İşlerden fırsat bulunca bayram tatilini burada yapmak istedim. Geçen sene arkadaşlarımla gelmiştim. Bu sene tek başıma görmeye geldim. Mardin'i çok beğendim. Herkesin de gelip görmesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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