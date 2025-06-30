Mardin, The Wanderer Belgeseliyle Tanıtılacak

Mardin'in tarihi ve doğal güzellikleri, Amazon Prime Video'da yayınlanacak "The Wanderer" (Gezgin) adlı belgeselle, 137 ülkede tanıtılacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kültür turizmine ilgi duyan yabancı ziyaretçileri tarihi kente çekmek için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) işbirliğiyle 137 ülkede yayın yapan Amazon Prime Video'nun en çok izlenen gezi programlarından "The Wanderer" için merkez Artuklu ve Midyat ilçelerinde çekimler gerçekleştirildi.

Çekimlere dünyaca ünlü tarihçi Bettany Hughes ile televizyon sunucusu Alex Outhwaite katıldı.

Program ekibine, Mardin Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri de eşlik etti.

Belgesel niteliğindeki programda; tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri tanıtılan kentin uluslararası turizmdeki görünürlüğünün artırılması hedefleniyor.

Öte yandan mayısta Türk Hava Yolları ve TGA işbirliğiyle Singapur ve Malezya'dan, haziranda da Çin'den gelen tur operatörleri ve seyahat acenteleri Mardin'de ağırlandı.