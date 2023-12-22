 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mardin Turizmi 2023'te 650 Bin Konaklama, 2 Milyon 150 Bin Ziyaretçi - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin Turizmi 2023'te 650 Bin Konaklama, 2 Milyon 150 Bin Ziyaretçi

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı, 2023 yılında Mardin'i 650 bin turistin konakladığını ve 2 milyon 150 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. 2024 hedeflerinin ise 1 milyon konaklama olduğunu belirtti.

Mardin Turizmi 2023\'te 650 Bin Konaklama, 2 Milyon 150 Bin Ziyaretçi
22.12.2023 - 17:39,
Abone Ol

MARDİN'i, 2023 yılında 650 bini konaklamalı 2 milyon 150 bin kişi ziyaret etti. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, 'Günü birlik gelen misafirlerimiz çok, bunun istatistiklerini Deyrulzafaran Manastırı ve Kasımiye Medresesi'ne girişlerinden alıyoruz. 2024'te 1 milyon konaklamayı aşacağımızı umut ediyoruz dedi.

Birçok din, dil ve kültürü barındıran, binlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapan Mardin, özellikle son yıllarda cazibe noktalarından biri haline geldi. Mardin Kalesi eteğindeki 'Eski Mardin' olarak bilinen sit alanındaki yapılar, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Mardin'de, 2023 yılında 650 bin turist otellerde konaklanırken, 1 milyon 500 bin kişi ise günü birlik ziyaret etti.

2024'TE HEDEF 1 MİLYON KONAKLAMA

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, 2024 yılında 1 milyon turisti otellerde ağırlamak istediklerini belirterek, '6 Şubat'ta tüm ülkeyi etkileyip yasa boğan bir afet olayı yaşanmıştı. Yaşanan deprem, ülke genelinde olduğu gibi Mardin turizmini de olumsuz etkiledi. İlkbahar sakin geçti ama yaz aylarında toparlandık. Özellikle Eylül ayında çok ciddi talepler aldık. Bu Ekim ve Kasım'da da sürdü. Şu an Aralık ayında olmamıza rağmen Mardin'e yoğun bir talep var. Tabi bizim amacımız Mardin turizmini 12 aya yaymaktı, bir nebze de olsa bunu başardığımızı görüyoruz. 2023 yılında 650 bine yakın konaklamamız oldu. Günü birlik gelen misafirlerimiz çok, bunun istatistiklerini Deyrulzafaran Manastırı ve Kasımiye Medresesi'ne girişlerinden alıyoruz. Bir buçuk milyona yakın giriş-çıkışlarımız var. Bizim asıl hedefimiz 1 milyon konaklama, 2024 yılında bu rakamı bulacağımızı düşünüyoruz dedi.

'BEKLENTİLERİMİZİN ÜZERİNDE GEÇTİ'

Turizm seyahat acentası sahibi İsmail Sincar, yaz aylarını çok yoğun ziyaretçi ilgisiyle geçirdiklerini ifade ederek, 'Özellikle yazın kavurucu sıcaklara rağmen yoğunluğumuz devam etti. Uçakların tamamı dolu geldi. Otellerimiz tam kapasite çalıştı. Turlarda tüm personelimizle sahadaydık diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Metin Gücüm de, Mardin'i çok beğendiğini, kenti son derece huzurlu bulduğunu belirterek, 'Mardin, tek kelime ile aşk şehri. İnanılmaz güzel bir şehir. Mardin; mimarisi, örf, adet, gelenek ve görenekleriyle herkesin mutlaka ziyaret etmesi gereken yerlerin başında geliyor dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Kasımiye Medresesi, turist, Mardin, Kültür, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin Turizmi 2023'te 650 Bin Konaklama, 2 Milyon 150 Bin Ziyaretçi - Son Dakika


17:42
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı
17:07
Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:03
ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci Basın Ödülleri sahiplerini buldu ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci Basın Ödülleri sahiplerini buldu
16:36
''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28
Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55
Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:54
Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi

Son Dakika
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı
17:07 Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:03 ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci Basın Ödülleri sahiplerini buldu
16:36 ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28 Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55 Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:54 Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi
15:46 Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 18:11:10. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin Turizmi 2023'te 650 Bin Konaklama, 2 Milyon 150 Bin Ziyaretçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement