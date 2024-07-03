Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Liselelere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alan Artuklu Kasımiye Ortaokulu öğrencisi Cıvan Çelik'i ağırladı.
Vali Akkoyun'a, LGS'de tüm soruları doğru cevaplayan ve 500 tam puan alan öğrenci Çelik ziyarette bulundu.
Çelik'i tebrik ederek bir süre sohbet eden Akkoyun, eğitim öğretim hayatında başarılar diledi.
Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, Kasımiye Ortaokulu Müdürü Abdulkadir Korhan ve Çelik'in babası Ali Çelik de hazır bulundu.
Son Dakika › Güncel › Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, LGS'de 500 Tam Puan Alan Öğrenciyi Ağırladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?