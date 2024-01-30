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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, sivil toplum kuruluşlarına ziyarette bulundu - Son Dakika
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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, sivil toplum kuruluşlarına ziyarette bulundu

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti, Davet ve Kardeşlik Vakfı ve KADEM'i ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Akkoyun, gençlik çalışmaları, kadınların mesleki etkinliklere katılımı ve devam eden kurslar hakkında bilgilendirildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, sivil toplum kuruluşlarına ziyarette bulundu
30.01.2024 - 13:27,
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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, sivil toplum kuruluşlarına ziyarette bulundu.

Vali Akkoyun, TÜGVA Mardin İl Temsilciliğini ziyaret ederek, faaliyetleri ve gençlik çalışmaları hakkında İl Temsilcisi Muhyettin Ertaş'tan bilgi aldı.

TÜGVA bünyesinde geleceğin mühendisleri ve yazılımcılarının yetiştiği İcathane Sınıfında yazılım, robotik kodlama, üç boyutlu modelleme, tasarım ve baskı eğitimi alan öğrencilerle bir araya gelen Akkoyun, film etkinliğine katılarak çocuklarla sohbet etti.

İlim Yayma Cemiyeti Mardin Şubesi'ni de ziyaret eden Akkoyun, hizmetler ve çalışmalar hakkında Şube Başkanı Necmeddin Başboğa'dan bilgi aldı.

Davet ve Kardeşlik Vakfı Mardin İl Temsilciliği ziyaretinde yaptıkları eğitim ve gençlik faaliyetleri ile sürdürdükleri hizmetler hakkında İl Temsilcisi Davut Baydar ve vakıf yöneticileri ile sohbet eden Akkoyun, daha sonra KADEM Mardin İl Temsilciliğini ziyaret etti.

Geleceği şekillendiren kadınların toplumun temeli olduğunu belirten Akkoyun, kadınların burada mesleki ve beceri etkinlikleri içerisinde olmasının çok önemli ve değerli olduğunu ifade etti.

Ziyarette, KADEM Mardin İl Temsilcisi Muazzez Çeçen, kadınlara yönelik yaptıkları faaliyetler ve devam eden kurslar hakkında Vali Akkoyun'u bilgilendirdi.

Kaynak: AA
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