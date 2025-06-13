Market Kavgasında Darp Olayı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir markette, eşiyle tartışan 3 kişiyi darbeden şüpheli yakalandı.

Gazi Yakup Satar Caddesi'ndeki bir zincir market şubesinde D.T. ile Ş.K. isimli 2 kadın arasında kasa sırasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki kadın arasında arbede başladı. Bunun üzerine kadınlardan D.T'nin eşi S.T, karısıyla kavga eden Ş.K'yi darp etti.

Ş.K'nin başını tutarak defalarca yere vuran S.T, kavgaya engel olmak isteyen market çalışanı bir kadınla erkek müşteriye de yumruk attı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri S.T'yi (26) gözaltına aldı.

Marketteki kavga anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.